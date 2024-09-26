Beşiktaş, Ajax'a Deplasmanda Yenik Durumda
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Ajax 1-0 önde kapattı. Maçta 31. dakikada Kian Fitz-Jim'in attığı golle ev sahibi avantajı elde etti.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Uduokhai'nin uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Godts'un şutunda kaleci Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top sol çaprazda Fitz-Jim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarıya çıktı.
31. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Taylor'ın içeriye çevirdiği topu önünde bulan Fitz-Jim'in kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan
Ajax: Remko Pasveer, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorel Hato, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor, Bertrand Traore, Mika Godts, Brian Brobbey
Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani, Branco van der Boomen, Kristian Nökkvi Hylnsson, Chuba Akpom, Wout Weghorst, Christian Rasmussen, Benjamin Tahirovic, Jaydon Banel
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Gol: Kian Fitz-Jim (dk. 31) (Ajax)
Sarı kartlar: Kian Fitz-Jim (Ajax), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş) - İSTANBUL