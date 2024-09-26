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Beşiktaş, Ajax'a 4-0 yenildi

Beşiktaş, Ajax'a 4-0 yenildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Maçta Godts 2 gol atarken, Taylor ve Fitz-Jim de birer golle takımına katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ taraftan Traore'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Godts'un uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

55. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Brobby'nin pasında topla buluşan Taylor'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

73. dakikada sağ taraftan Rasmussen'in içeriye çevirdiği pasta Mert Günok'un dokunuşu sonrası meşin yuvarlak Godts'un önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-0

85. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kapan Cher Ndour'un ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan

Ajax: Remko Pasveer, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim (Kristian Nökkvi Hylnsson dk. 66), Kenneth Taylor (Branco van den Boomen dk. 66), Bertrand Traore (Christian Rasmussen dk. 71), Mika Godts (Chuba Akpom dk. 81), Brian Brobbey (Wout Weghorst dk. 70)

Yedekler: Jay Gorter, Diant Ramaj, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani, Benjamin Tahirovic, Jaydon Banel

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati (Salih Uçan dk. 81), Jean Onana (Cher Ndour dk. 64), Milot Rashica (Can Keleş dk. 84), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Semih Kılıçsoy dk. 64), Mustafa Hekimoğlu (Ciro Immobile dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Kian Fitz-Jim (dk. 31), Mika Godts (dk. 51 ve 73), Kenneth Taylor (dk. 55) (Ajax)

Sarı kartlar: Kian Fitz-Jim, Jorrel Hato (Ajax), Mustafa Hekimoğlu, Jean Onana (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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