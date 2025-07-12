Beşiktaş, Admira Wacker ile Hazırlık Maçına Çıkıyor
Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak. Müsabaka yarın sahne alacak ve taraftarlar için biletler tükendi.
WIENER Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.
Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)
İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.