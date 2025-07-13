Beşiktaş, Admira Wacker ile 1-1 Berabere Kaldı

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. İlk yarıda öne geçen Beşiktaş, maçın sonucunu 1-1 olarak tamamladı.

Beşiktaş 1 Admira Wacker 1

ALİ DANAŞ - AVUSTURYA – DHA- BEŞİKTAŞ, Avusturya kampının 2'nci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 1 - 1 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin onbirini Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Arroyo, Rafa Silva, Gedson ve Rashica'dan oluşturdu.

4'üncü dakikada Kartal'ın ara pasıyla pozisyona giren Gedson kaleciyi geçemedi.

18'inci dakikada Lucas'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1 - 0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

Teknik direktör Solskjaer ilk hazırlık maçında olduğu gibi Admira maçında da 2'nci devreye 11 oyuncuyu birden değiştirerek çıktı.

Beşiktaş'ın 2'nci devredeki onbiri Emre, Necip, Uduokhai, Tayyip Talha, Emrecan, Salih, Al Musrati, Tayfur, Joao Mario, Fahri, Mustafa oldu.

Admira 68'inci dakikada Wagner'in şık golüyle 1 - 1 beraberliği yakaladı.

Mücadelenin kalan dakikaları karşılıklı pozisyonlarla geçerken son düdük maçın 1 - 1 bittiğini ilan etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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