Beşiktaş Adana'ya Geldi
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya ulaştı. Takım, havalimanından oteline geçerken taraftarlar tarafından karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Adana'ya geldi.
Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in de yer aldığı kafileyi otelde bekleyen taraftarlar karşıladı.
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor