Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Beşiktaş Adana'ya geldi

Beşiktaş Adana'ya geldi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.

- Beşiktaş kafilesi Adana'ya geldi

ADANA - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, Adana'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 19.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Adana Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde havalimanına gelerek beklemeye başladı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Kafileyi karşılamaya gelen taraftarların az olması dikkat çekti.

Siyah-beyazlı kafile, maç saatini beklemek üzere otele hareket etti.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title