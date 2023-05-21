Beşiktaş Adana Demirspor'u 4-1 yendi

Gökhan KESKİNCİ ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'a 4-1 yenildi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada, 'Bu senenin parlayan yıldızı olarak Adana Demirspor lige renk kattı. Başarılı sonuçlar aldı. Güzel futbol oynadı. Kaliteli oyuncuları ve iyi bir hocaları var. Oyuncular hocalarıyla, taraftarıyla, başkanıyla hak ettikleri 4'üncülüğü garantiledi. Bugün de 3'üncü olabilmek için bizi zorlamak istiyordular. Çok güzel motivasyonları vardı. İştahları vardı. Biz de oyuna düşündüğümüzün altında başladık. Yavaş başladık. Yediğimiz gol zaten ilk yarının hepsini anlatıyor. Rakibi karşılamada eksik kaldık. Daha iyi olmalıydık. Ama tamamına bakarsak maça hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tebrik ediyorum' dedi.

HAKEMİN SEYİRCİ BASKISI ALTINDA KALMADAN DAHA KARARLI OLMASI GEREKİYOR

Maç içerisinde çok sinirlendiğini belirten Güneş, 'Maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Biraz sağlığım bozuktu herhalde. Midem rahatsızdı. Belki ondan olabilir. Ama verdiği faullerin birçoğunda yani seyirci baskısı altına verildiğini hissettiğim için söyledim. E penaltıdır, goldür. Onları söylemiyorum. İşte bizim lehimize, aleyhimize verdiği de çok oldu. Hakem genç hakem. Seyirci baskısı altında kalmadan daha kararlı olması gerekiyor. Şimdi bizim kulübedeki oyuncunun gördüğü penaltıda VAR'a gitmeye gerek yok' ifadelerini kullandı.

RUSSO ÜZÜLDÜĞÜMÜZ TEK NOKTA YENİLMEZLİĞİMİZİN BİTMESİ

Adana Demirspor'un yardımcı antrenörü Daniele Russo ise 'İlk değerlendirmeye baktığınızda biz maç biter bitmez soyunma odasına gittiğimizde futbolcularımızın hepsini tebrik ettik açıkçası. Gerçekten müthiş performansla başladık maça. Sadece o değil 4'üncülüğü de garantilediğimiz bir maç oldu. Bu tarihi bir sonuç kulübümüz, çalışanlarımız, futbolcularımız için. Maçla alakalıysa şunu söylemem gerekiyor. Açıkça ilk yarı çok çok iyi başladık. Hatta 1-1'lik skoru hak etmiyorduk açıkçası. Daha fazla gol atarak da bitirebilirdik ilk yarıyı. İkinci yarıya da iyi bir şekilde başladık. Akabinde gol yedik. Ama dediğim gibi büyük futbolculara böylesine büyük bir takıma karşı açıkçası kendimizi, kendi performansımızı değerlendirmeye baktığımızda çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. İlk yarı özellikle bütün sahayı kapattık, daralttık ve dediğim gibi daha fazla gol atabilirdik. Üzüldüğümüz tek nokta yenilmezliğimizin bitmesi. 4'üncülüğü garantilememiz de çok önemliydi diye konuştu. (DHA)