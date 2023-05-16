Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.