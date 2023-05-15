Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 21 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç yaptı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.