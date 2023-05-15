Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.