Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı ve maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.

Adana Demirspor; Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı...