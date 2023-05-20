Beşiktaş Adana Demirspor maçı öncesi son durum

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Beşiktaş'ın son durumu, ideal 11'i ve sarı kart sınırındaki futbolcuları haberde yer alıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İlker Takpak yaparken Burak Pakkan dördüncü hakem olacak.34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DAAdana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.İDEAL 11 SAHADA OLACAKBeşiktaş'ta Adana deplasmanı öncesinde Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha Sanuç haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroda yapacağı değişiklikler sakatlığı geçen Omar Colley'i ve cezası biten Salih Uçan2ı yeniden ilk 11'e yazmak olacak. Defans kurgusunu Rosier, Saiss, Colley, Masuaku'dan oluşturacak olan Güneş orta ikilide Amir ve Salih'e görev verecek. Hücum üçlüsü Redmond, Gedson ve Cenk Tosun olurken santrforda Aboubakar oynayacak. Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i şu şekilde; Mert - Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Gedson, Cenk, Aboubakar.SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU BULUNUYOR
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 37'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.