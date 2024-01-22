Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 22. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fernando Santos Adana Demirspor Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title