Beşiktaş, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.