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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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