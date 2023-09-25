Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme karşılaşmasında perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Kayserispor mücadelesinde görev yapan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla antrenmana başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Saat 17.00'de ise özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.