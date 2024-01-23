Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Jonas Svensson, ilk maçına eski takımı Adana Demirspor karşısında çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor maçına göre Adana Demirspor karşısına 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç'un yerine yeni transfer Jonas Svensson, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'a görev verdi.

Kartal, Adana Demirspor karşısında şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun." - İSTANBUL