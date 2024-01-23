Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3 değişiklikle sahaya çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor maçında Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Yeni transfer Jonas Svensson da eski takımı Adana Demirspor karşısında ilk maçına çıktı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Pendikspor maçına göre 11'de 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Jonas Svensson, ilk maçına eski takımı Adana Demirspor karşısında çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Pendikspor maçına göre Adana Demirspor karşısına 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç'un yerine yeni transfer Jonas Svensson, Emrecan Terzi ve Necip Uysal'a görev verdi.
Kartal, Adana Demirspor karşısında şu 11 ile sahaya çıktı:
"Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun." - İSTANBUL