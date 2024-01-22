Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, ligde üç maçlık galibiyet serisi yakalayamadı ve birçok eksik oyuncusu bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile 40. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 40. randevu

Beşiktaş ile Adana Demirspor, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 müsabakada siyah-beyazlılar, 18 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Adana Demirspor ise 9 kez galip geldi. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 62 gol kaydederken, Adana temsilcisi ise 37 defa gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Fernando Santos ile ligde üçüncü maç

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor karşısında üçüncü Süper Lig müsabakasına çıkacak. Portekizli teknik direktör, Fatih Karagümrük mücadelesinde sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Pendikspor maçını ise 4-0 kaybetti. Deneyimli teknik adam, bu süreçte siyah-beyazlı takımla Türkiye Kupası 5. Tur'da Eyüpspor'a karşı da 4-0 galip geldi.

Kartal, ligde 3 maçlık seri yakalayamadı

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisine ulaşamadı. Sezon başından itibaren 5 farklı teknik direktör ile sahaya çıkan Beşiktaş, 21 haftada 11 kez galip geldi. Kartal, bu süreçte üç kez 2 maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.

Siyah-beyazlılarda 7 eksik bulunuyor

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta milli takımlarda bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain de Adana Demirspor karşısında sahada olamayacak.

Beşiktaş, ligin en az berabere kalan ekibi

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de yalnızca 2 kez berabere kaldı. Beşiktaş, geride kalan 21 haftada 11 defa sahadan 3 puanla ayrılırken, 8 mücadelede ise rakiplerine boyun eğdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş Adana Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hangi kanalda? Emekli zammı meclisten geçti mi? Emeklilere ek zam ne zaman verilecek? Şarkıcı Çağla kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla biyografisi! Müge Anlı CANLI YAYIN | 22 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! OCAK 2024 TCMB FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Kızıl Goncalar bu akşam var mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Bircan Bali sevgilisi kimdir? Bircan Bali ile Gökhan Göz sevgili mi? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var? TORBA YASA 2024 MADDELERİ | Torba yasa ne zaman görüşülecek? Torba yasada son durum nedir, ne zaman çıkacak? Bugün hangi diziler var? 22 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title