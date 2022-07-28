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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı transfer etti

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Jordan Usher'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jordan Usher'ı kadrosuna dahil etti.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jordan Usher'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak NCAA ekiplerinden Georgia Institute of Technology'de forma giyen 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla sözleşme imzalandı.

Usher, NCAA'de geçen sezon çıktığı 32 maçta 14,8 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA / Emre Doğan - Spor

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