Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş, yeni sezon için formasına göğüs reklamı aldı.

Yapılan sponsorluk anlaşması doğrultusunda, 2022-23 sezonundan itibaren iki sezon boyunca siyah beyazlılar yeni sponsoru kripto varlık platformu Rain'i göğsünde taşıyacak. Vodafone Park Güney Tribünü 2021-22 sezonu mart ayı itibarıyla 2 buçuk yıl boyunca Rain Tribünü olarak anılacak.

Lansman, konuşmaların ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.