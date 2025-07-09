Beşiktaş'a 900 Bin Euro Para Cezası Onaylandı

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Beşiktaş, UEFA tarafından verilen 900 bin Euro para cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı. Kulüp, maliyet kuralı ihlali nedeniyle hukuki sürecin sonuçlandığını belirtti.

Beşiktaş, UEFA'nın 01.12.2023-30.11.2024 dönemi kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle verdiği 900 bin Euro para cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Euro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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