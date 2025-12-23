Haberler

Beşiktaş oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı

Beşiktaş oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, son 7 maçında 6'sı Süper Lig'de ve 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere mağlup olmadan yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, son yenilgisini 2 Kasım 2025'te aldı.

Beşiktaş, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti.

Kartal, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor'la da berabere kaldı.

Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

Maç biter bitmez olay paylaşımlar
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın