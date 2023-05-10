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Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçecek Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve minyatür kale müsabakası ile devam eden idman, dar alanda taktik maçla tamamlandı.

Antrenmanı down sendromlu çocuklar da takip etti. Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Mayıs Cumartesi günü depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan temsilcisi Sabah ile özel maç yapacak. Müsabaka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Gaziantep FK Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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