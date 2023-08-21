Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazakistanlı orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF)...
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Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazakistanlı orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazakistanlı orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor