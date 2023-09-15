Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Mondihome Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 2026 yılına kadar sözleşmesini uzattığı 22 yaşındaki oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor'a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.