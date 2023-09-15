Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a kiraladı
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Mondihome Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Mondihome Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 2026 yılına kadar sözleşmesini uzattığı 22 yaşındaki oyuncusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Mondihome Kayserispor'a geçici transfer olmuştur. Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Spor