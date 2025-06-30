Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki çalışmalar, ısınma koşuları ve pas çalışmaları ile yarı sahada oynanan oyunla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan toplu oyunla sona erdi.

Beşiktaş, yarın sahada ve salonda yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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