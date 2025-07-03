Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaptı. İdman, ısınma koşuları ile başlayıp minyatür kale maçlarla sona erdi. Takım, hazırlıklarına salonda gerçekleştireceği çalışmalarla devam edecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı

Ortalığı karıştıran ilan apar topar yayından kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.