Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaptı. İdman, ısınma koşuları ile başlayıp minyatür kale maçlarla sona erdi. Takım, hazırlıklarına salonda gerçekleştireceği çalışmalarla devam edecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor