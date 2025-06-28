Beşiktaş, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2025-2026 sezonu hazırlıkları başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda toplu oyunlarla tamamlandı.
Akademi oyuncularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.
İzinli futbolculardan Demir Ege Tıknaz 30 Haziran'da, Ciro Immobile 1 Temmuz'da ve Rafa Silva ise 2 Temmuz'da takıma katılacak.
Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.