Beşiktaş 2005-2006 sezonundan sonra en kötüsü

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 2005-2006 sezonundan sonra üst üste 4 iç saha karşılaşmasını da galibiyetsiz geçirdiği dönemi yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin sahasındaki galibiyet hasreti de devam etti. Dolmabahçe'de son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Kartal, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 yenilirken, Samsunspor'la da 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

Beşiktaş, sezonun ilk 2 iç saha maçında ise Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

2005-2006 sezonundan sonra en kötüsü

Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş, üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son süreci 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemin son 9 haftasında evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı. - İSTANBUL