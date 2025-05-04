Beşiktaş, 20 Yıl Sonra Fenerbahçe'yi İki Maçta da Yendi

Beşiktaş, 20 Yıl Sonra Fenerbahçe'yi İki Maçta da Yendi
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 1-0 galip gelerek, 2004-2005 sezonundan sonra rakibine karşı iki maçlık seriyi kazanan ilk takım oldu.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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