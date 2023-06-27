Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Tepki

Beşiktaş 2'nci Başkanı Engin Baltacı, başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ankara'da TFF seçimlerinde kürsü konuşması yaparken, Mehmet Büyükekşi'nin ekranlara yansıyan tepkisiyle ilgili 'Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz' dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, siyah-beyazlı ekibin stadyumunda yapıldı. Bayramlaşma törenine ikinci başkan Engin Baltacı, yönetim kurulu ve kongre üyeleri katıldı. Davetlilerle tek tek ilgilenen Baltacı, bayramlaşma vesilesiyle yaptığı konuşmada TFF başkanı Mehmet Büyüekşi'yi hedef aldı. Geçmiş dönemlerde hakemlerden şikayet edenlerin şu anda farklı konuştuklarını dile getiren Engin Baltacı, "Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın. Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin, bu çatışmanın devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim" ifadelerini kullandı.Bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.