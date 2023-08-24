Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off

Stat: Rapid Giuleşti

Hakemler: Darren England, Simon Bennett, Daniel Robathan

Dinamo Kiev : Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev (Dk. 90+5 Benito), Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy (Dk. 90 Tsarenko), Vanat

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 46 Bakhtiyor), Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 86 Chamberlain), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 64 Umut Meraş), Muleka Dk. (64 Rashica), Aboubakar (Dk. 88 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 40 Aboubakar, Dk. 64 Colley, Dk. 90+4 Bakhtiyor ( Beşiktaş ), Dk. 60 Shaparenko, Dk. 65 Voloshyn ( Dinamo Kiev )

Sarı kartlar: Dk. 79 Rosier, Dk. 89 Hadziahmetovic ( Beşiktaş ), Dk. 90+1 Dubinchak ( Dinamo Kiev )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.

60. dakikada Dinamo Kiev'in beraberlik golü geldi. Karavaev'in sağdan gelen ortasında Shaparenko ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Colley kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1

65. dakikada Dinamo Kiev bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Buyalskiy'in içeri çevirdiği topu Voloshyn kafayla filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada Rashica'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sol ayağıyla şutunda top kalecide kaldı.

78. dakikada rakibine yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Gedson Fernandes ceza sahası sağ çaprazından içeri girerek dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi .

84. dakikada Dinamo Kiev gole yaklaştı. Shaparenko'nun ceza yayından vuruşunda savunmadan seken topu Buyalskiy ceza sahası dışından tamamladı, top az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Sağ taraftan gelişen atakta Rashica ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bakhtiyor'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2

Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.