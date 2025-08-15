Beşiktaş, 19 Yaşındaki Sağ Bek Taylan Bulut ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, Almanya 2'nci Lig ekibi Schalke 04'te oynayan 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile prensip anlaşmasına vardı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek taraftarlarla buluştu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BEŞİKTAŞ'IN prensip anlaşmasına vardığı 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için Almanya 2'nci Lig ekibi Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki Taylan Bulut ile prensip anlaşmasına vardı.Bugün saat 17.30'da İstanbul'a gelen Taylan'ı az sayıda taraftar karşıladı . Taraftarlar ile fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrılan 19 yaşındaki sağ bek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

