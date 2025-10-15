Haberler

Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı, Tunceli'de Dostluk Maçı Yaptı

Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Tunceli'de Dersimspor ile gerçekleştirdiği dostluk maçında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından golsüz berabere kaldı. Maçın sonunda yerel yöneticiler sporcuları tebrik etti.

Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Tunceli'de Dersimspor ile dostluk maçı yaptı.

Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Karşılıklı atakların yaşandığı maç, golsüz sonuçlandı.

Maçın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, sporcularla bir araya gelip tebrik etti.

Karşılaşmayı, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

