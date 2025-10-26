Haberler

Beşiktaş Kasımpaşa ile 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadelenin ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 5'inci dakikada öne geçti. Toure'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cerny'nin yerden içeri çevirdi. Arka direkte kendini unutturan Cengiz Ünder'in vuruşunda top ağlara gitti: 0 -1. Siyah-beyazlılar, öne geçtikten sonra farkı açacak fırsatları yakaladı. 27'nci dakikada Cerny ile direğe takılan Beşiktaş, 32'nci dakikada Abraham ile penaltı atışından faydalanamadı. Penaltının dönüşünde, 33'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Owusu ortaladı. Winck'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 37'nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararını iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, Beşiktaş 57'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Arka direkte Rıdvan'ın ayak koyduğu top direkten dışarı gitti. Beşiktaş'ta 79'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Orkun ortasını yaptı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.