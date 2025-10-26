Beşiktaş Kasımpaşa ile 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 10'a yükseltti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen üstlendi.

Mücadelenin ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 5'inci dakikada öne geçti. Toure'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cerny'nin yerden içeri çevirdi. Arka direkte kendini unutturan Cengiz Ünder'in vuruşunda top ağlara gitti: 0 -1. Siyah-beyazlılar, öne geçtikten sonra farkı açacak fırsatları yakaladı. 27'nci dakikada Cerny ile direğe takılan Beşiktaş, 32'nci dakikada Abraham ile penaltı atışından faydalanamadı. Penaltının dönüşünde, 33'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Owusu ortaladı. Winck'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 37'nci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı ancak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararını iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başı orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, Beşiktaş 57'nci dakikada gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz ortasını yaptı. Arka direkte Rıdvan'ın ayak koyduğu top direkten dışarı gitti. Beşiktaş'ta 79'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Orkun ortasını yaptı. Arka direkte Djalo'nun vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.