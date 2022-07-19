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Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beş yıl sonra katıldıkları amatörde şampiyon oldular

Manisa 2. Amatör Küme'ye 5 yıl sonra katılan Salihli Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 2. Amatör Küme'ye 5 yıl sonra katılan Salihli Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Adalaspor ve Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala Adala Şehit Mehmet Malçuk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı uzatma dakikalarında Yusuf Kiremitçi'nin attığı golle 1-0 kazanan Antrenör Fırat Yaren yönetimindeki Beyliklispor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 5 yıl sonra lige katılan ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beyliklispor, 1.Amatör Küme'ye yükselen ilk takım oldu. Grupta 1.Amatör Küme'ye çıkacak olan takım ise bu hafta belli olacak.

İlk 3 hafta galibiyetle tanışamadıkları ligde grubu şampiyon tamamladıklarını belirten Beyliklispor Antrenörü Fırat Yaren "Bu şampiyonluk 5 yıl sonra lige katılan Beyliklispor'a çok yakıştı" dedi.

Beyliklispor Kulüp Başkanı Melih Ongu ise "Bu gururu bizlere yaşatan genç futbolcu arkadaşlarımıza ve Antrenörümüz Fırat Yaren'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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