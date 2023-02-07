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Bertuğ Yıldırım: "Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum"

Spor Haberleri

Bertuğ Yıldırım: 'Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum'

Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım, sosyal medya hesabı yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğu söyledi.

Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım, sosyal medya hesabı yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay'dan da hissedilen depremin ardından Hataysporlu futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan bir süredir haber alınamıyordu. Yıldırım, daha sonra sosyal medya hesabından durum ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Hatay Spor Haberler

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