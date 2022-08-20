Bertrand Traore, Başakşehir için İstanbul'da

Medipol Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Bertrand Traore İstanbul'a geldi.

Medipol Başakşehir, Bertrand Traore transferinde mutlu sona ulaştı. Burkina Fasolu futbolcu, Başakşehir'e imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. Aston Villa'da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.

Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" açıklamasında bulundu.