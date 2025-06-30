Berşan Yavuzay, Elazığspor'a Veda Etti

Berşan Yavuzay, Elazığspor'a Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç oyuncu Berşan Yavuzay, sözleşmesinin sona ermesiyle Elazığspor camiasına duygusal bir veda mesajı gönderdi. Elazığspor'un gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Elazığspor'la olan sözleşmesi sona eren genç oyuncu Berşan Yavuzay, bordo beyazlı camiaya veda etti.

Berşan Yavuzay, Elazığspor camiasına veda etti. Genç oyuncu mesajında, "İnanıyorum ki Elazığspor, çok daha büyük başarılara imza atacak ve hak ettiği Süper Lig hasretine en kısa sürede son verecektir. Bu şanlı formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve Elazığspor taraftarının önünde sahaya çıkmak benim için tarifsiz bir gurur ve onurdu. Yaşadığım her an, hayatımın en özel ve unutulmaz anıları arasında yerini aldı. Başta kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulumuza, birlikte çalıştığım teknik direktörlerimize, futbolcu ağabeylerime ve kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza ve bizlere her zaman destek veren büyük Elazığspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Hoşçakal Elazığspor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Mutlu son! Abraham 4 yıllık imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava

Süper Lig devlerine müjde! Tam 26 yıldız isim an itibariyle bedava
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.