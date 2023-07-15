Bernard Mensah, Al-Tai ile sözleşme imzaladı
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Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bernard Mensah, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Tai ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ganalı futbolcu, yeni takımının Slovenya'daki kampına katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bernard Mensah, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Tai ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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