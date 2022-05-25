Berna Gözbaşı ve Mecnun Otyakmaz'dan kupa finali öncesi ortak açıklama - Haberler

Gözbaşı: İnşallah yarın barış içinde geçen ve hak edenin kazandığı bir final maçı olur

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Kayserispor olarak 14 yıl sonra final oynayacaklarını hatırlatan Gözbaşı, "Biz Kayserispor camiası olarak 14 sene sonra finaldeyiz. Sivasspor taraftarları İstanbul'da ezici çoğunlukta ama ben yine İstanbul'da yaşayan bütün hemşerilerimizi bu güzel karşılaşmayı seyretmeye davet ediyorum. İnşallah huzur içinde geçen bir maç olur. Biz birbirimize 2 saat mesafede bir şehiriz ama kupa finalinin İstanbul'da olmasını da anlıyoruz. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nin de burada oynanacak. İnşallah taraftarlarımız bu akşam yola çıkacak. Kazasız, belasız gelsinler, en büyük duam o" dedi.