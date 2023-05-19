Berlin'de 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Berlin'de faaliyet gösteren spor kulüpleri bünyesindeki farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketleri sebebiyle uzun zamandır matem içinde olduklarını belirterek, "Depremin ardından, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizin yaralarının sarılması için Almanya'da Türk toplumuyla eşgüdüm için yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde azami çaba sarf ettik. Elbette ki acımız halen taze ve depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Almanya'daki vatandaşlarla bir araya gelmeni kendilerini motive ettiğini, güçlerine güç kattığını ifade eden Şen, "Cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarıyla birlikte bağımsızlık ateşini yakarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp yöneten ve bizlere vatanımızı armağan eden Atamızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz." diye konuştu.

Başar Şen, Atatürk'ün küçük görünen başlangıçların büyük sonuçlar doğurabileceğini umudun hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu yıl vesilesiyle söylemek isterim ki, devletimizin ilelebet payidar kalması ve hep ileri gitmesi için hem vatandaşlık hem de mesleki mesuliyetimizin bilinciyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak ülkemiz ve milletimiz için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da eğitim, ekonomi, bilim, kültür, sanat ve spor dahil pek çok alandaki fırsatları gençlerle buluşturmaya gayret gösterdiklerini belirten Şen, şöyle devam etti:

"Bugünün bir diğer önemi spor bayramı olmasıdır. Esasen spor, Orta Asya'daki göçebe Türk topluluğundan günümüze kadar Türk milletinin kültürünü oluşturan önemli bir unsur olmuştur. Günümüzün revaçta olan spor branşlarından binicilik, okçuluk ve güreş gibi sporların kökünü Orta Asya'daki Türk topluluklarında ve tarihsel süreç içerisinde tüm Türk devletlerinde görebiliyoruz. Nitekim bu yüzden güreşi, 'ata sporu' olarak adlandırıyoruz. Spor aynı zamanda, disiplini, azmi, inancı, sosyalliği, işbirliğini ve rekabeti de beraberinde getirir. Adalet duygunuzu ve hoşgörünüzü perçinler. Dolayısıyla toplumca spor yapmaya meyletmek, sağlıklı, dingin, disiplinli, dayanışma duygusu gelişmiş, enerjisi yüksek ve üretken bir ulusu oluşturur."

3,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da, Türk sporcuların ve spor kulüplerinin sayısının daha fazla olması gerektiğini aktaran Şen, Almanya'da spor alanında daha organize, katılımcı, istekli ve başarılı bir Türk toplumu görmeyi arzu ettiğini vurguladı.

Şen etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

Programa katılan sporcular, kendi branşlarında gösteriler sundu.