Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor'da Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'da forma giyen 25 yaşındaki Berkay Yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sivas Belediyespor, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'da forma giyen 25 yaşındaki Berkay Yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bu çerçevede orta saha oyuncusu Berkay Yıldız'ı kadrosuna kattı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Berkay Yıldız katıldı. 1997 doğumlu olan genç futbolcu, daha öncele Bursaspor, Çankaya FK, 52 Orduspor, Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımlarında oynamıştı. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Orduspor Sivas Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Berkay Yıldız, resmen Sivas Belediyespor'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.