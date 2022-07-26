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Berkay Akbaş anısına sokak basketbol turnuvası düzenleniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Berkay Akbaş anısına sokak basketbol turnuvası düzenleniyor

İstanbul'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu üniversite öğrencisi Berkay Akbaş anısına kurumların katkısıyla 5. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek.

İstanbul'da bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu üniversite öğrencisi Berkay Akbaş anısına kurumların katkısıyla 5. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan üniversite öğrencisi M. Berkay Akbaş anısına 'Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası' 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen turnuva Barış Manço Parkı basketbol sahasında düzenlenecek. Yıldızlar ve gençler kategorisinde kız ve erkek takımları kıyasıya mücadele edecek, turnuvaya katılımcıların yaş sınırı ise 25 olarak belirlendi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol İstanbul Sinop Spor Haberler

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