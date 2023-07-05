Berkan Durmaz, Beşiktaş'a transfer oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı Berkan Durmaz Beşiktaş'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında kadromuzda yer alan Berkan Durmaz'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise "2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, milli basketbolcu Berkan Durmaz'ı kadrosuna kattı." görüşlerine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında ayrıca Berkan Durmaz'ın görüntülerinin olduğu bir video da yer aldı.