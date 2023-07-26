Berk Tuncer Ertürk, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazandı

Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden 17'nci Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Berk Tuncer Ertürk, 200 metre kelebek yarışında altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, erkekler 200 metre kelebek yarışında 1: 58.62'lik derecesiyle 15-16 ve 16-17 yaş Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.