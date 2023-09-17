Bergama Sportif ve Nevşehir Belediyespor Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Her iki takım da 2 puana ulaştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Bergama Sportif evinde Nevşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip 45'inci dakikada Seyit Ali Kahya ile öne geçerken, 65'inci dakikada Kağan Topçu'nun kendi kalesine gol atmasıyla Nevşehir temsilcisi bir gol daha buldu. Bu kez 72'nci dakikada Nevşehir'den Mustafa Gürbüz'ün kendi ağlarını havalandırmasıyla farkı 1'e indiren Bergama Sportif, 87'nci dakikada Erhan Şentürk'ün penaltı golüyle 1 puanı kopardı: 2-2. Bu sonuçla iki takım da 2 puana ulaştı.