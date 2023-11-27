Bergama Sportif'te yeni teknik direktör belli oldu

Bergama Sportif takımının teknik direktörlük görevine Bülent Ataman getirileceği iddia edildi. Ataman daha önce Manisaspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Tokat Belediye Plevnespor'a 1-0 yenilen Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği iddia edildi. Sezona Özden Töraydın ile başlayan kırmızı-lacivertlilerin daha sonra dümene geçen teknik patron Süleyman Varlık'la yolları ayırma kararı aldığı, İzmir temsilcisinin yeni teknik direktörünün Bülent Ataman olacağı öğrenildi. Ataman daha önce Manisaspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.