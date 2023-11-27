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Bergama Sportif'te yeni teknik direktör belli oldu

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Bergama Sportif takımının teknik direktörlük görevine Bülent Ataman getirileceği iddia edildi. Ataman daha önce Manisaspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Tokat Belediye Plevnespor'a 1-0 yenilen Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın getirileceği iddia edildi. Sezona Özden Töraydın ile başlayan kırmızı-lacivertlilerin daha sonra dümene geçen teknik patron Süleyman Varlık'la yolları ayırma kararı aldığı, İzmir temsilcisinin yeni teknik direktörünün Bülent Ataman olacağı öğrenildi.  Ataman daha önce Manisaspor ve Kuşadasıspor'u çalıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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