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Bergama Sportif'te Teknik Direktörlük Değişikliği

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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın yerine Halim Karaköse getirildi. Karaköse, 1 yıllık sözleşme imzaladı ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Sportif'te teknik direktörlük görevine Bülent Ataman'ın yerine Halim Karaköse getirildi.

İzmir ekibi Halim Karaköse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 2021-2022 sezonunda da Bergama ekibini çalıştıran Karaköse, kariyerinde Buca, Gümüşhane, Uşak ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da görev yaptı.

İyi bir kadro kuracaklarını dile getiren Halim Karaköse, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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