Bergama Sportif'te Teknik Direktör Değişikliği

Bergama Sportif takımında teknik direktör değişikliği yaşandı. Özden Töraydın'ın yerine Süleyman Varlık getirildi ancak Varlık'ın ilk maçında takım 2-0 mağlup oldu.

BERGAMA,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Bergama Sportif'te teknik direktör Özden Töraydın'la yollar sürpriz bir şekilde ayrılırken, yerine göreve gelen Süleyman Varlık da ayağının tozuyla çıktığı ilk mücadeleden yenilgiyle ayrıldı. Bergama'da Töraydın'ın yerine göreve takımı daha önce de çalıştıran Süleyman Varlık getirildi. Kulüple anlaştıktan 1 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda Karşıyaka deplasmanına çıkan Varlık, takımının 2-0'lık mağlubiyetine engel olamadı.